Photogallery: US राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प विराजमान; भाषणात अमेरिकेची दुरवस्थाच दाखवली

70 वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे सर्वात वयस्कर अध्यक्ष झाले. अब्राहम लिंकन व आईने दिलेल्या बायबलवर हात ठेवून त्यांनी 45 वे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ याला आपले प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे आयबीएम, टीसीएस, इन्फोसिसवर परिणाम होईल. या कंपन्यांनी एच-1बी आणि एल-1 व्हिसावर भारतीयांना प्रचंड नोकऱ्या दिल्या आहेत.

‘नेत्यांचा विकास होतो आहे, मात्र नोकऱ्या कमी झाल्या. आपण अब्जावधी डॉलर परदेशात खर्च केले, म्हणूनच अमेरिका कमकुवत झाली. इतरांच्या सीमा सुरक्षित करण्याच्या नादात आपण आपल्या सीमारेषा विसरलो. इतरांना श्रीमंत केले आणि येथील उद्योग बंद पडले.

आता मेक इन अमेरिका… आणि अमेरिकीच हा देश घडवतील. आता एकच नियम लागू- बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन (अमेरिकी वस्तू खरेदी करा, अमेरिकींनाच नोकऱ्या द्या)’ अमेरिकेत एकी झाली तर घाबरण्याचे कारण नाही. काळा, गोरा हा भेदच नाही. आपल्यात देशभक्तीचे लाल रक्त आहे. इस्लामिक दहशतवाद आपण निपटून काढू. आजपासून एक नवा दृष्टिकोन या देशात राहील.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन बायबलसह राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. प्रथम त्यांनी अब्राहम लिंकन यांनी ज्या बायबलने शपथ घेतली होती त्या बायबलने शपथ घेतली व ट्रम्प यांना त्यांच्या आईने भेट दिलेल्या बायबलने त्यांनी दुसरी शपथ घेतली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ 35 शब्दांत घेतली.

ही शपथ अशी होती, ”I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

भाषणात अमेरिकेची दुरवस्थाच दाखवली

आतापर्यंत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी केलेले हे सर्वात वाईट आणि भीतिदायक भाषण होते. ट्रम्प यांनी अमेरिकी जनतेसमोर हात पसरले नाहीत, उलट दमच दिला. त्यांच्या समर्थकांनाही असे भाषण अपेक्षित नसेल. पावसात उभ्या लाखो लोकांसमोर त्यांनी अमेरिकेची दुरवस्था झाल्याचे रुपडे मांडले.

विभाजन आणि गैरसाेयीचा हा देश असल्याचे भासवले. अमेरिकेची प्रतिष्ठा कमी होत असल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे, अमेरिकेच्या सीमाही सुरक्षित नाहीत. वॉशिंग्टनमध्ये खूप चमक-धमक आहे. परंतु सामान्य माणसाला याचा काहीच फायदा झाला नाही, असेही ट्रम्प म्हणाले.