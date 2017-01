VIDEO: कॉफी विथ कारण: कॉफी विथ देसी गर्ल, प्रियांका चोप्रा

सध्या स्टार वर्ल्ड या वाहिनीवर करणचा ‘कॉफी विथ करण’ हा चॅट शो चांगलाच गाजत आहे. अनेक बी टाऊन सेलिब्रिटींनी आतापर्यंत या कार्यक्रमात हजेरी लावत दिलखुलास गप्पा मारल्या आहेत. या कार्यक्रमाच्या नुकत्याच चित्रीत झालेल्या भागामध्ये बॉलीवूडची देसी गर्ल म्हणजेच अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने हजेरी लावली होती. त्याचा प्रोमो नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

सध्या ‘कॉफी विथ करण’ हा चॅट शो चांगलाच गाजत आहे. या कार्यक्रमाच्या नुकत्याच चित्रीत झालेल्या भागात प्रियांका चोप्राने देसी तडका लावला. ‘कॉफी विथ करण’ चा प्रियांकासोबतचा भाग येत्या २२ जानेवारीला दाखविण्यात येणार असल्याचे म्हटले जातेय. सदर भाग प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या देसी गर्लला विचारण्यात येणारे बोल्ड प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, ‘कॉफी विथ करण’ शोमध्ये सेलिब्रिटींना मजेदार टास्क करायला लावणा-या करणने प्रियांकासाठी टकीला शॉटचा टास्क ठेवला होता. या टास्क दरम्यान प्रियांकाला जे प्रश्न विचारले जातील त्याप्रमाणे तिने काही केले असेल तर तिला टकीला शॉट घ्यावा लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, करणने प्रियांकाला बरेच बोल्ड प्रश्न विचारल्याचे कळते. या प्रश्नांपैकी काही प्रश्न असे होते की, ब्रेकअपनंतर तू कधी तुझ्या एक्स बॉयफ्रेण्डला किस केलेस का? पार्टीत गेल्यावर कोणाच्या फॅशन सेन्सवर कधी शेरेबाजी केलीस का? तुला कधी फसवलं गेलंय का? सडेतोड उत्तर देण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली बॉलीवूडची ही अभिनेत्री या प्रश्नांचे उत्तर तिच्या स्टाईलमध्ये देते की नाही ते हा एपिसोड प्रदर्शित झाल्यावरच कळेल.

From talks of marriage to shots of Koffee, @priyankachopra will be on the couch getting 'personal' with @karanjohar! #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/YBJVVtN7ks

— Star World (@StarWorldIndia) January 15, 2017