जम्मू काश्मीरमध्ये हिजबूलच्या ३ दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे सुरक्षा यंत्रणांनी हिजबूल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेच्या तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. या दहशतवाद्यांकडून तीन एके ४७ रायफल्सही हस्तगत करण्यात आल्या असून परिसरात सैन्यातर्फे अजूनही शोधमोहीम सुरु आहे.

पहलगाममध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली होती. सैन्य आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने या परिसराला वेढा घालून शोधमोहीम राबवली.

या दरम्यान तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. हे तिन्ही दहशतवादी हिजबूल मुजाहिदीन या संघटनेशी संबंधित आहे. सैन्याच्या कारवाईमुळे हिजबूल मुजाहिदीनला मोठा दणका बसल्याचे सांगितले जाते.

या दहशतवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत करण्यात आला आहे. सैन्याने या वृत्ताला दुजोरा दिला असला तरी चकमकीविषयी सविस्तर माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.

Pahalgam(J&K) encounter: Three terrorists gunned down by security forces

