कोणतीही तक्रार किंवा समस्या असेल तर थेट माझ्याशी संपर्क साधा: लष्करप्रमुख बिपिन रावत

सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांच्या पाठोपाठ लष्कराच्या जवानाने यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्यावर लष्कराकडून या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.

‘कोणतीही तक्रार किंवा समस्या असेल तर थेट माझ्याशी संपर्क साधा,’ अशी सूचना लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी दिली आहे.

रावत यांनी पत्रकार परिषद घेत या सर्व प्रकरणांवर भाष्य केले.

If a soldier writes to us regarding his greivances penning down his identity; will ensure that his identity is not made public: Bipin Rawat

