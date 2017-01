टीम इंडियाच्या नव्या जर्सीचे अनावरण

इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघ नव्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे.

‘बीसीसीआय’ने नुकतेच भारतीय संघांच्या नव्या जर्सीचे अनावरण केले असून याबद्दलची माहिती आणि छायाचित्र बीसीसीआयने आपल्या ट्विटर हॅण्डलवर ट्विट केले आहे.

छायाचित्रात भारतीय पुरूष आणि महिला संघातील मुख्य खेळाडू नव्या जर्सीमध्ये दिसतात. भारतीय संघाच्या जर्सीत निळा रंग कायम राखण्यात आला असून जर्सीच्या हाताजवळच्या रंगात बदल करण्यात आला आहे. हाताजवळ गडद निळा रंग देण्यात आला असून त्यास जोड म्हणून तिरंग्याची पट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत नव्या कर्णधारासह नव्या जर्सीत दिसेल.

Redefine the Game. Define Your Future.

Introducing the new national ODI team jersey. In stores now. pic.twitter.com/DotMYjksKN

— BCCI (@BCCI) January 12, 2017