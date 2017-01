ऑनलाईन ७/१२ला नाशिक आणि वर्धा जिल्ह्यात आजपासून सुरुवात

मुंबई, दि. 11: आपले सरकार केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सातबारा उतारा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या कामाला गती द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

नाशिक व वर्धा या दोन जिल्ह्यात डिजीटल सिग्नेचर असलेला सातबारा उतारा देण्याच्या सुविधेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्य शासनाने सामान्यांच्या सुविधांसाठी डिजीटल व्यासपीठांचा प्रभावीपणे वापर सुरू केला आहे. आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून आता ऑनलाईन डिजीटल सही असलेला सातबार उतारा देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे.

पथदर्शी प्रकल्पात नाशिक व वर्धा या दोन जिल्ह्यात पुर्णपणे ऑनलाईन सातबारा देण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरित जिल्ह्यांनीही या कामी गती देऊन शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सातबारा मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

डिजीटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉर्डनायजेशन प्रोग्राम हा मिशन मोड प्रकल्प आहे. त्याअंतर्गत ई फेरफार हा महत्वपूर्ण कार्यक्रम राज्यातील सातबारा उताऱ्यांची माहिती संगणकीकृत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे

अडीच कोटी सातबारा उताऱ्यांचा संगणकीकृत डाटा स्टेट डाटा सेंटरवर अपलोड करण्यात आला आहे.

Yet another milestone crossed in good governance &bringing ease to farmers as we launched e7/12 utara (extract) online facility

My statement pic.twitter.com/dtYOFxmGgZ

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 11, 2017