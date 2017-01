नोटाबंदीनंतर ६० लाख बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी दोन लाखांहून अधिक कॅश जमा

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी करवसुलीची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर आज नोटाबंदीनंतर बँक खात्यांमध्ये जमा झालेल्या रोख रकमेची माहिती समोर आली आहे.

६० लाखांहून अधिक बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी दोन लाखांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती उघडकीस आली आहे.

नोटाबंदीनंतर तीन ते चार लाख कोटी रुपये अघोषित संपत्ती बँकांमध्ये जमा झाली आहे. आयकर विभाग त्याची चौकशी करत आहे, अशी माहिती एका बँक अधिकाऱ्याने दिली आहे.

More than Rs 2 lakh deposited in over 60 lakh bank accounts post demonetisation.

