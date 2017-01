ग्लोबल समिटसाठी मोदी गुजरात दौऱ्यावर; पंतप्रधान मोदींनी घेतली आईची भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी सकाळी त्यांच्या आई हिराबा यांच्या भेटीसाठी पोहोचले.

एक तासभर ते आईसोबत होते. त्यांनी हिराबा यांच्यासोबत ब्रेकफास्ट केला. त्यानंतर केलेल्या ट्विटमध्ये मोदी म्हणाले, आईची भेट घेण्यासाठी जायचे असल्यामुळे आज योग करु शकलो नाही.

मोदी दोन दिवसांच्या गुजरात दौऱ्यावर आहेत. ते येथे व्हायब्रंट गुजरात समिटमध्ये सहभागी होणार आहेत.

Skipped Yoga & went to meet mother. Before dawn had breakfast with her. Was great spending time together.

