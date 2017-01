VIDEO: पाकिस्तानकडून पाणबुडीवरून सोडल्या जाणाऱ्या ‘बाबर-३’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

पाकिस्तानला पाणबुडीतून सोडल्या जाणाऱ्या पहिल्या आण्विक क्रुझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करण्यात यश आले आहे. पाकिस्तानी लष्कराकडून सोमवारी यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली असून या क्षेपणास्त्राचे नाव बाबर-३ असे आहे.

अणवस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेले बाबर-३ हे क्षेपणास्त्र ४५० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्याचा अचूक वेध घेऊ शकते. हे क्षेपणास्त्र पाण्याखाली नियंत्रणासाठी लागणाऱ्या अत्याधुनिक दिशादर्शक आणि मार्गदर्शन प्रणालीने सज्ज आहे. दरम्यान, बाबर-३ च्या यशस्वी चाचणीमुळे आगामी काळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आण्विक शस्त्रांची स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

विश्वासार्ह किमान शक्ती संतुलनाच्या धोरणाच्या दृष्टीकोनातून हे यश अत्यंत महत्त्वाचे असल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय सागरातील अज्ञात ठिकाणी ही चाचणी पार पडली. समुद्राखालील कृत्रिम लाँचपॅडवरून सोडण्यात आलेल्या या क्षेपणास्त्राने अचूक लक्ष्यभेद केला. बाबर-३ ही जमिनीवरून मारा करणाऱ्या बाबर-२ या क्षेपणास्त्राची विकसिती आवृत्ती आहे.

भारताने यापूर्वीच म्हणजे २००८ मध्येच पाणबुडीवरून सोडण्यात येऊ शकणाऱ्या आण्विक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली होती. याशिवाय, २०१३ मध्ये भारताने पाणबुडीवरून डागण्यात येणारे क्रुझ क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात यश मिळवले होते. काही दिवसांपूर्वीच भारताने संपूर्ण चीनला टप्प्यात आणणाऱ्या अग्नी-४ व अग्नी-५ या क्षेपणास्त्रांची यशस्वी चाचणी केली होती.

#Pakistan successfully test fired first Submarine launched Cruise Missile Babur-3. Rg 450 Km. #COAS congrats Nation and the team involved. pic.twitter.com/YRNei5oF65

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) January 9, 2017