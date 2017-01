टीम इंडियाच्या फिरकीपटू अश्विन डोळे दान करणार!

कसोटी क्रिकेटमधील अव्वल क्रमांकाचा गोलंदाज आणि टीम इंडियाचा फिरकीपटू आर. अश्विननं आपले डोळे दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियावर हा फोटो शेअर करुन अश्विननं याची माहिती दिली. अश्विननं रोटरी राजन (आय बँकेला) आपले डोळे दान केले आहेत.

अश्विननं सोशल मीडिया पेजवर याविषयी माहिती दिली, ‘मी माझे डोळे दान केले! तुम्हीही सहकार्य करा’

This eye donation has been on @prithinarayanan dream list for a long time now.#letscontribute pic.twitter.com/nh9Q0PbJDZ

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) January 7, 2017