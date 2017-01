VIDEO: आमिरचा मुलगा बनला ऐश्वर्याच्या मुलीचा डान्स पार्टनर

बॉलीवूडचा मि.परफेक्शनिस्ट आमिर खान याचा लहान मुलगा आझाद राव खान आणि ऐश्वर्या-अभिषेक बच्चन यांची मुलगी आराध्या हे एकाच शाळेत शिकत आहेत.

आराध्या आणि आझादच्या शाळेचे नुकतेच अॅन्युअल फंक्शन झाले. त्यावेळी, या दोन्ही मुलांनी डान्स केला. आपल्या मुलांना स्टेजवर डान्स करताना पाहून आमिर, ऐश्वर्या आणि अभिषेकचा आनंद द्विगुणीत झाला होता. ते आपल्या मुलांना प्रेक्षकांमध्ये बसून प्रोत्साहित करत होते. आराध्या आणि आझाद हे धिरुभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिकत आहेत. या व्हिडिओंमध्ये शाळेच्या अध्यक्ष नीता अंबानी यादेखील सेलिब्रिटी पालकांसह बसलेल्या दिसतात. तसेच, त्याही सर्व लहान मुलांना प्रोत्साहित करत होत्या. शाळेतील इतर लहान मुलांसह आझाद आणि आराध्याने रेल गाडी या गाण्यावर डान्स केला. हे दोन्ही स्टार किड्स डान्स करताना खूपच छान दिसत होते.

Watch how excited Abhishek and Aishwarya get as Aaradhya appears on the stage during the finale pic.twitter.com/bFJZ3vldNM — Bewitching Bachchans (@TasnimaKTastic) January 7, 2017

Aaradhya having fun with her friends, so cute pic.twitter.com/YiCf4YJn0P — Bewitching Bachchans (@TasnimaKTastic) January 7, 2017