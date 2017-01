‘दंगल’ने ‘भाईजान’चा विक्रम मोडला!

बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट अर्थात अभिनेता आमीर खानच्या ‘दंगल’ सिनेमाची विक्रमी कमाईकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. सिनेमाच्या प्रदर्शनापासून दोन आठवड्यात ‘दंगल’ने सलमान खानच्या ‘बजरंगी भाईजान’च्या कमाईलाही मागे टाकलं आहे. दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत ‘दंगल’ने 320.16 कोटींचा गल्ला जमवला आहे.

शनिवारपर्यंत आमीर खानने सलमान खानच्या ‘बजरंगी भाईजान’ सिनेमाला मागे टाकलं. ‘दंगल’ने सलमान खानच्या ‘सुलतान’ला देशांतर्गत बॉक्स ऑफिस कमाईचा 301 कोटींचा विक्रम तोडला असून, आता ‘बजरंगी भाईजान’ सिनमेचाही विक्रम तोडला.

देशातील आणि परदेशातील कमाई मिळून ‘दंगल’ने आतापर्यंत 480 कोटींची कमाई केली आहे.

‘दंगल’ सिनेमाने पहिल्या दिवशी 29.78 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 34.82 कोटी, तिसऱ्या दिवशी 42.41 कोटी, चौथ्या दिवशी 25.69 कोटी, पाचव्या दिवशी 23.09 कोटी, सहाव्या दिवशी 21.46 कोटी, सातव्या दिवशी 20.29 कोटी, आठव्या दिवशी 18.59 कोटी, नवव्या दिवशी 23.07 कोटी, आणि दहाव्या दिवशी 32.04 कोटी, अकराव्या दिवशी 13.45 कोटींची कमाई केली. सिनेमा ट्रेड अनॅलिस्ट तरन आदर्श यांनी ट्वीट करुन दंगलच्या कमाईचे आकडे जाहीर केले आहेत.

‘दंगल’ने प्रदर्शनापासून बॉक्स ऑफिसवर तीनच दिवसात 100 कोटीचा गल्ला गोळा केला होता. कमी दिवसात हा टप्पा पार करणारा आमीरचा हा पाचवा सिनेमा असून 2014 मधील ‘पीके’, 2013 मधील ‘धूम-2’, 2009 मधील ‘थ्री इडियटस’ आणि 2008 मधील ‘गजनी’ने हा विक्रम रचला होता. दंगलने भारतात अकरा दिवसांमध्ये 284.69 कोटी रुपये जमवले असून देशाबाहेरील कमाईचा आकडा 154 कोटी इतका आहे. एकूण कमाई 438 कोटी रुपयांच्या पार असून पाचशे कोटींच्या दिशेने दंगलची वाटचाल सुरु आहे.

After surpassing *lifetime biz* of #BajrangiBhaijaan, #Dangal will become the SECOND HIGHEST GROSSER of Hindi films. Next target: #PK.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 7, 2017