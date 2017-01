‘बाहुबली २’च्या चित्रिकरणाची सांगता

गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाच्या चित्रिकरणाला सुरुवात होते. त्यावेळी चित्रपटाच्या सेटवरील काही फोटो आणि व्हिडिओंनी अनेकांचेच लक्ष वेधले होते. अभिनेता प्रभास, राणा डग्गुबती मुख्य भूमिकेत असणाऱ्या या चित्रपटाचे चित्रिकरण नुकतेच पूर्ण झाले आहे. एस. एस. राजामौली यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन या चित्रपटाचे चित्रिकरण पूर्ण झाले असल्याचे ट्विट करत काही फोटो शेअर केले.

‘..आणि सरतेशेवटी प्रभासने (बाहुबलीने) साडेतीन वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला’, असे दिग्दर्शक राजामौली यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले होते. याच ट्विटमधून त्यांनी अभिनेता प्रभासच्या या चित्रपटातील योगदानासाठी त्याचे आभारही मानले आहेत. ‘बाहुबली २’ या चित्रपटाच्या चित्रिकरणाची सांगता झाल्याचे ट्विट करत सिनेमॅटोग्राफर के. के. सेंथिल यांनीसुद्धा एक सेल्फी पोस्ट केला. दरम्यान ‘बाहुबली २’ या चित्रपटाद्वारे एस. एस. राजामौली प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा थक्क करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. सध्या या चित्रपटाचे पोस्टर ज्यात अभिनेता प्रभास म्हणजेच ‘बाहुबली’, आणि राणा डग्गुबती म्हणजेच ‘भल्लालदेव’ आहेत असे हे पोस्टरही प्रेक्षकांची दाद मिळवत आहेत.

And thats a wrap 4 prabhas

3.5 years. Onehellof a journey

Thanks darling.No one had as much belief on this project as you. That means a lot.

— rajamouli ss (@ssrajamouli) January 6, 2017