चरित्र अभिनेते ओम पुरी यांचे निधन

मुंबई ता ६ : ख्यातनाम चरित्र अभिनेते पद्मश्री ओम पुरी यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने आज मुंबईत निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी शोक व्यक्त केला आहे.

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्यांपैकी एक असलेले ओम पुरी आपल्यात नाही यावर विश्वासच बसत नाही अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी ट्विटरवर दिली आहे.

ओम पुरी यांचा जन्म अंबाला, हरियाणा येथे झाला होता. १९७६ साली पुण्यातील फिल्म इन्स्टिट्यूटमधून त्यांनी अभिनयाचे शिक्षण पूर्ण करून सुमारे दीड वर्ष अभिनयाच्या अध्ययनाचे काम केले. त्याच दरम्यान त्यांनी मजमा नावाच्या नाट्यसंस्थेची स्थापनाही केली. अभिनेते नसीरुद्दीन शाह हे त्यांचे सहाध्यायी होते.

ओम पुरी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात घाशीराम कोतवाल या मराठी नाटकाद्वारे केली होती. त्यानंतर १९८० मध्ये आक्रोश या गाजलेल्या हिंदी चित्रपटाने त्यांना चरित्र अभिनेते म्हणून मान्यता मिळवून दिली. त्यानंतर आलेल्या अर्ध सत्य, जाने भी दो यारो, पार या चित्रपटांनी त्यांना नावलौकिक मिळवून दिला. त्यांनी ब्रिटिश आणि अमेरिकन चित्रपटातही अभिनयाद्वारे योगदान दिले होते.

त्यांना भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्कारने सन्मानित केले होते. तसेच उत्कृष्ट अभिनेता म्हणून राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, फिल्मफेअर जीवन गौरव पुरस्कार, फिल्म फेअर उत्कृष्ट सहायक अभिनेता पुरस्कार प्राप्त झाले होते.

Seeing him lying on his bed looking so calm can’t believe that one of our greatest actors #OmPuri is no more. Deeply saddened & shocked.

— Anupam Kher (@AnupamPkher) January 6, 2017