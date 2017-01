सलमान, करणच्या चित्रपटात अक्षय कुमारची प्रमुख भूमिका; २०१८ मध्ये होणार प्रदर्शित

सलमानच्या चाहत्यांसाठी आता एक आनंदाची बातमी आहे. एका चित्रपटासाठी सलमान खान आणि करण जोहर हे एकत्र आले असून यात बॉलीवूडचा ‘खिलाडी’ म्हणजेच अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

करण जोहरने त्याच्या अधिकृत ट्विटर अकाउन्टवरून यासंबंधीचे वृत्त दिले. करणने ट्विट केलेय की, सलमान खानसोबत चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित चित्रपटात अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत दिसेल. हा चित्रपट २०१८ साली प्रदर्शित होईल. मात्र, करणने चित्रपटाचे शीर्षक सांगितलेले नाही. पण, हा चित्रपट पुढच्या वर्षी नक्की प्रदर्शित होईल याची खात्री करणने दिली आहे. सलमान खानच्या निर्मिती अंतर्गत बनणा-या या चित्रपटाची सहनिर्मिती करण करणार आहे.

Supremely excited to coproduce with @BeingSalmanKhan #SKF on a film starring @akshaykumar directed by Anurag Singh…releasing 2018! pic.twitter.com/QAUrcecxjx

— Karan Johar (@karanjohar) January 2, 2017