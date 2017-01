‘रंगून’चे पहिले पोस्टर प्रदर्शित

बॉलिवूड क्वीन कंगना रनौत, शाहिद कपूर आणि नवाब सैफच्या आगामी ‘रंगून’ या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ‘रंगून’ या चित्रपटाचे कथानक दुसऱ्या महायुद्धाच्या आठवणींना उजाळा देणारे आहे. पहिल्या पोस्टरमध्ये युद्धजन्य परिस्थितीचे दर्शन होताना दिसत आहे.

प्रेमाचा त्रिकोण दाखविणाऱ्या चित्रपटाच्या पोस्टरवर लव्ह (प्रेम), वॉर (युद्ध) आणि डिसिट (धोका) असे लिहलेले दिसत असून युद्धजन्य परिस्थितीला पहिल्या पोस्टरमध्ये प्राधान्य दिल्याचे दिसते. शाहिद कपूरने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन रंगून या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित केले आहे. तुमची प्रतिक्षा आता संपली आहे. अधिक वाट पाहण्याची गरज नाही. ६ जानेवारीला चित्रपटाचा ट्रेलर पाहण्यासाठी तयार राहा असा संदेशही शाहिदने त्याच्या चाहत्यांना दिला आहे.

The wait is finally over and now, #Rangoon begins! Watch the trailer on 6th Jan. @RangoonTheFilm pic.twitter.com/4Bx190j0wf

— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) January 1, 2017