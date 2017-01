पॅरालिम्पिक सुवर्णपदक विजेता ‘मरियप्पन’ चित्रपटाचा पोस्टर प्रदर्शित

गेल्यावर्षी म्हणजेच २०१६ साली बॉलीवूडमध्ये दोन आत्मचरित्रपट प्रदर्शित झाले. ‘एम.एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ आणि ‘दंगल’ या दोन्ही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच कमाई केली. यावर्षी २०१७ मध्येही आता आणखी एका खेळाडूच्या जीवनावर चित्रपट येणार आहे. भारताच्या मरियप्पन थांगवेलूने गेल्यावर्षी पुरुषांच्या उंच उडीत सुवर्णपदक जिंकून पॅरालिम्पिकमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली होती. त्याच्याच जीवनावर आता ‘मरियप्पन’ हा चित्रपट येत आहे.

दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांची मुलगी ऐश्वर्या धनुष ‘मरियप्पन’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहे. बॉलीवूड बादशहा शाहरुख खान याने ‘मरियप्पन’ चित्रपटाचा पहिला पोस्टर लाँच केला असून तो ट्विटरवरही शेअर केला. चित्रपटाचा पोस्टर ट्विट करत शाहरुखने म्हटले की, ‘हा आहे मरियप्पन थांगवेलूवरील चित्रपटाचा फर्स्ट लूक. आपला राष्ट्रीय हिरो. ऐश्वर्या धनुष तुला खूप सा-या शुभेच्छा.’ या पोस्टरवर एक ओळ लिहण्यात आली असून ती नक्कीच अर्थपूर्ण अशी आहे. त्यावर लिहलेय की, जग जसा विचार करते तसा विचार कदाचित तुम्ही करू शकत नाही. पण, तुम्ही काय विचार करता याला महत्त्व आहे.

पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक मिळविणारा आजपर्यंतचा थंगवेलू मरियप्पन हा तिसरा भारतीय खेळाडू आहे. यापूर्वी मुरलीकांत पेटकर (१९७२- जलतरण) व देवेंद्र झाझरिया (२००४- भालाफेक) यांनी सुवर्णपदक जिंकले होते.

Here's presenting the first look of the biopic on #MariyappanThangavelu, our very own national hero, all the best @ash_r_dhanush pic.twitter.com/oD1avhkC4K

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 31, 2016