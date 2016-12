“आमचा साखरपुडा ठरला नाही, जेव्हा ठरेल तेव्हा कोणापासूनही लपवणार नाही, सर्वांना सांगू”: विराट कोहली

टीम इंडियाचा कसोटी कर्णधार विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हे नववर्षात साखरपुडा करणार असल्याची बातमी कालच आली.

मात्र त्याबाबत स्वत: विराट कोहलीनेच प्रतिक्रिया दिली आहे.

“आमचा साखरपुडा ठरलेला नाही, जेव्हा ठरेल तेव्हा आम्ही लपवणार नाही. काही न्यूज चॅनेलवर आमच्या साखरपुड्याबाबत चुकीच्या बातम्या चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे हा गोंधळ दूर करुन त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न मी करत आहे”

" we aren't getting engaged & if we were going to,we wouldn't hide it. Simple… (1/2)

— Virat Kohli (@imVkohli) December 30, 2016