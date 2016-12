‘दंगल’च्या कमाईतील आकडेवारीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित!

सुट्टीच्या दिवसांनंतर सोमवारी आणि मंगळवारी या चित्रपटाने तब्बल २० कोटी रुपयांची कमाई केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र सुचेता दलालने केलेल्या एका ट्विटमुळे या चित्रपटाच्या कमाईबद्दल प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे. ख्रिसमसच्यादरम्यान प्रदर्शित झालेल्या आमिरच्या चित्रपटाबाबत असे कसे होऊ शकते? मागीलवेळी आमिरच्या ‘पीके’ चित्रपटाची अवस्थाही अशीच होती. अशा आशयाच्या ट्विट करुन सुचेताने ‘दंगल’ चित्रपटाच्या कमाईच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

‘बुक माय शो’ या संकेतस्थळावर या चित्रपटाची दोन तिकिटे उपलब्ध असल्याची माहिती मिळत असताना चित्रपटगृहातील परिस्थिती विराधाभास दाखवून देणारी असल्याने ‘दंगल’च्या कमाईच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत आहे. संकेतस्थळावर तिकिट उपलब्ध नसताना चित्रपटगृहातील १५ टक्के खुर्च्या रिकाम्या दिसतात. असा उल्लेखही या ट्विटमध्ये करण्यात आलेला आहे. बॉलिवूडमध्ये अनेकदा चित्रपटांच्या कमाईची आकडेवारीवर आरोप झाले आहेत. त्यामुळे या ट्विटमुळे आमिरचा ‘दंगल’ चित्रपटाच्या कमाईच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

@suchetadalal available.Still booked 2 tickets.When entered theater,around 15% seats still empty. Same strategy for promotion like #Pk 2/2.

— abc (@gujjutwits) December 28, 2016