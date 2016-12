कानपूरजवळ अजमेर सियालदाह एक्स्प्रेसचे १४ डबे घसरले; २ ठार

कानपूर, ता. २८ : उत्तरप्रदेश मधील कानपूरजवळ अजमेर सियालदाह एक्सप्रेसचे १४ डबे घसरून २ प्रवासी ठार, तर अनेक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. मृत व जखमींच्या आकड्याबद्दल अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही.

आज सकाळी सहाच्या सुमारास कानपूरपासून ७० किलोमीटर अंतरावर रुरा रेल्वेस्थानकाजवळ एक कोरडा कॅनॉल ओलांडताना ही दुर्घटना घडली. यामागील कारण अजून स्पष्ट झाले नसले तरी सकाळी दाट धुक्यामुळे अपघात घडल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

रेल्वेचे २ डबे कॅनॉलमध्ये पडल्याची प्राथमिक मिळाली आहे. ही गाडी सियालदाहवरून अजमेरला चालली होती. या गाडीचा क्रमांक 12987 असून सहाव्या बोगीपासून ते २०व्या बोगीपर्यंतचे डबे रुळावरून घसरल्याची माहिती मिळत आहे.

घटनास्थळी मदतकार्य सुरू झाले असून जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आल्याची माहिती येथील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.

रुग्णालयात नेत असतानाच २ प्रवासी मरण पावल्याचीही माहिती त्यांनी दिली आहे. वैद्यकीय पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आहे.

देशातील सर्वात रहदारीचा समजला जाणारा कानपूर-इटावा हा रेल्वेमार्ग दुर्घटनेनंतर तात्पुरता बंद करण्यात आला असून या मार्गावरील वाहतून अन्यत्र वळविण्यात आल्याने उत्तर प्रदेशमधील रेल्वे वाहतूक सेवा कोलमडली आहे.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अपघातानंतरच्या परिस्थितीवर आपण जातीने लक्ष ठेवून असल्याचे ट्विट केले आहे.

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu





अपघातानंतर मदतकार्यासाठी रेल्वेने संपर्क क्रमांक प्रसिद्ध केले आहेत.

कानपूर – 0512-2323015, 2323016, 2323018, अलाहाबाद – 0532-2408149, 2408128, 2407353, टुंडला – 05612-220337, 20338, 220339, अलिगड – 0571-2404056, 2404055

गेल्याच महिन्यात २१ नोव्हेंबर रोजी कानपूर जवळ इंदूर-पाटणा एक्सप्रेसचे १४ डबे रुळावरून घसरून १४० प्रवासी ठार तर २०० हून अधिक जखमी झाले होते. याप्रकरणी रेल्वेच्या ६ अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले होते. त्यानंतर पुन्हा महिनाभरातच कानपूरजवळ घडलेली ही दुसरी दुर्घटना आहे.

1/Personally monitoring the situation in wake of unfortunate derailment of Sealdah-Ajmer express near Kanpur

— Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) December 28, 2016