गोव्यातील दाभोळी विमानतळावरील अपघातग्रस्त विमान हटवलं, धावपट्टी पुन्हा सुरु

नाताळच्या सुट्ट्या आणि पर्यटनाचा हंगाम सुरु असताना विमानं आणि धावपट्ट्या सुरक्षित आहेत की नाही, असा प्रश्न पडणारी घटना आज गोव्यात घडली. गोव्यातल्या दाभोळी विमानतळावरुन आज मोठी दुर्घटना होता-होता टळली.

भल्या पहाटे जेट एअरवेजचं विमान मुंबईच्या दिशेनं रवाना होणार होतं. मात्र टेक ऑफ करताना विमान धावपट्टीवरुन घसरलं आणि सर्व प्रवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकला.

या विमानातून एकूण 154 जण प्रवास करत होते. त्यापैकी 8 ते 10 जणांना किरकोळ इजा झाल्याची माहिती आहे. या अपघातानंतर आधी दुपारी साडेबारा पर्यंत धावपट्टी बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. मात्र, अपघातग्रस्त विमान हटवलं गेल्याने धावपट्टी आता सुरु करण्यात आली आहे.

#FLASH Goa runway opened & ops flights to be accepted throughout the day to make up for the lost time/ back log: Indian Navy Spox

