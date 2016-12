VIDEO: कॉफी विथ करण: कॉफी विथ शाहिद- मीरा

स्टार वर्ल्डने ‘कॉफी विथ करण’च्या शाहिद आणि मीराच्या भागाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित केला. टीझरच्या रुपाने या जोडीची छोट्या पडद्यावरील पहिली झलक प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाली. पहिल्यांदा छोट्या पडद्यावर अवतरलेल्या मीराला करणने दोघांच्या आयुष्याबद्दल प्रश्न विचारल्याचे पाहायला मिळणार आहे. शाहिदला कोणती वाईट सवय आहे. असा सवालही करणने मीराला केला आहे. यावेळी मीराने शाहिदच्या वाईट सवयीचा खुलासा केला. शाहिदला ढेकर देण्याची फारच वाईट सवय आहे. तो सारखा ढेकर देत असतो, असे मीराने सांगितले. ‘कॉफी विथ करण’च्या प्रत्येक सीझनमध्ये शाहिद कपूर करणचा पाहुणा म्हणून दिसला आहे. यावळीच्या ‘कॉफी विथ करण’च्या पाचव्या सीझनमध्ये तो पत्नी मीरासोबत कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे.

‘कॉफी विथ करण’मधील या भागात मीराने पती शाहिद कपूरची वाईट सवय सांगितली असली तरी मीराने शाहिदची भरभरुन स्तुती केल्याचे देखील प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. करणने या कार्यक्रमात शाहिद आणि मीराला त्यांच्या नात्यापासून ते स्वप्नव्रत वाटेल अशा लग्नापर्यंत प्रश्न विचारले आहेत.

