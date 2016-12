शाहरुख खानला मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाकडून डॉक्टरेट पदवी बहाल

बॉलिवूडच्या या किंग खानला नुकतेच मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठातर्फे मानद पदवी देऊन गौरविण्यात आले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या ट्विटर अकाऊंटद्वारे किंग खानचा गौरव होतानाची छायाचित्रे ट्विट करण्यात आली आहेत.

यावेळी मानद पदवीने गौरव झाल्यानंतर आपले मनोगत व्यक्त करताना किंग खान म्हणाला की, ‘मी खूप आनंदी आहे. आज माझी आई असती तर तीलासुद्धा या गोष्टीचा फार आनंद झाला असता. कारण, तिच्या जन्मस्थानी मला हा बहुमान मिळत आहे’. मानद पदवी मिळण्याची ही किंग खानची पहिलीच वेळ नाहीये. याआधी शाहरुखला त्याच्या आजवरच्या कारकिर्दीसाठी विविध बहुमान मिळाले आहेत. शाहरुखने त्याच्या आजवरच्या बॉलिवूड चित्रपटांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक चित्रपटांतून विविध धाटणीच्या भूमिकांना न्याय देत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. त्यामुळे आपल्या लाडक्या अभिनेत्याचा मानद पदवीने गौरव होत असल्यामुळे शाहरुखच्या चाहत्यांमध्येही उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, १९९८ मध्ये स्थापना झालेल्या मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाद्वारे जवळपास २८८५ पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना आणि इतर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना या पुरस्कार प्रदान सोहळ्यामध्ये गौरविण्यात येत आहे.

Very happy. My mother would have been very happy as I am getting this honour in Hyderabad, her birthplace: Shah Rukh Khan pic.twitter.com/0IoNkSW0Dr

— ANI (@ANI_news) December 26, 2016