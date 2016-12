परराष्ट्र खात्याचे ‘ट्विटर सेवा’ हे ट्विटर हँडल सुरु

परराष्ट्र खात्याने नागरिकांसाठी खास ‘ट्विटर सेवा’ हे ट्विटर हँडल सुरु केलं आहे.

हे ट्विटर हँडल जवळपास 200 पेक्षा जास्त पासपोर्ट कार्यालये आणि विभागीय कार्यालयांमधून हँडल केलं जाणार आहे.

यामुळे आता तक्रार निवारण करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल, असा परराष्ट्र खात्याचा अंदाज आहे.

यामध्ये 198 एंबीसींचा आणि 29 विभागीय पासपोर्ट कार्यालयांचा समावेश असेल.

परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांच्या हस्ते ही सेवा लाँच करण्यात आली. परराष्ट्र खात्यातील सर्व तक्रारींचं निवारण एका छताखाली होईल, असं परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते विकास स्वरुप यांनी सांगितलं.

Congratulations to @MEAIndia for adopting #TwitterSeva across it's Regional Passport Offices in India & Missions across the world. pic.twitter.com/laXwohraip

New frontiers in the use of digital for citizen engagement. MoS @Gen_VKSingh launches #TwitterSeva for passport and consular services pic.twitter.com/kpqX48598d

— Vikas Swarup (@MEAIndia) December 23, 2016