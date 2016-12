‘दंगल’मुळे ‘बुकमायशो’चे सर्व्हर डाऊन

आमिर खानचा बहुप्रतिक्षित ‘दंगल’ सिनेमा २३ डिसेंबरला प्रदर्शित झाला.

अनेकजण या सिनेमाचा आनंद घेत असताना काहींना मात्र एका वेगळ्याच त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

अनेकजण शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांसाठी आधीच बुकिंग करतात.

पण अचानक आलेल्या एवढ्या लोडमुळे ‘बुकमायशो डॉट कॉम’ हे संकेतस्थळच बंद पडले.

काही तासांपूर्वी या संकेतस्थळावर गेलेल्यांना “Error. This page can’t be displayed. Contact support for additional information. The incident ID is: N/A.” असा मेसेज येत होता. असे असले तरी आता ही साइट सुरु झाली आहे. ‘बुकमायशो डॉट कॉम’ हे भारतातले ई-बुकिंगसाठीचे सर्वात प्रसिद्ध असे संकेतस्थळ आहे.

या संकेतस्थळावरुन चित्रपट, शो, नाटक किंवा अन्य कार्यक्रमांचे तिकिट बुक करता येतात.

‘दंगल’ने केलेल्या प्रमोशनमुळे तसेच आमिरचा सिनेमा या दोन गोष्टींमुळे या सिनेमाची उत्सुकता चांगलीच वाढली होती. त्यामुळेच मुंबई- पुणे येथील अनेक चित्रपटगृह प्री-बुकिंगमध्येच फुल झाली आहेत.

मुंबई आणि पुणे यांसोबतच दिल्ली, बेंगलुरु आणि म्हैसुर इथे ‘दंगल’चे ई-बुकिंग मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

आमिर खानच्या बहुर्चित ‘दंगल’ सिनेमाने भारतीयांनाच नव्हे तर परदेशातील दर्शकांनाही भूरळ घातल्याचे दिसत आहे. भारतासोबतच हा सिनेमा समिक्षणासाठी अमेरिकेमध्ये देखील प्रदर्शित करण्यात आला होता. २१ डिसेंबरला अमेरिकेत ‘दंगल’ प्रदर्शित करण्यात आला. आमिरच्या चर्चित सिनेमाची अमेरिकेत देखील सकारात्मक समीक्षा पाहायला मिळाली. परफेक्शनिस्ट आमिरचा आतापर्यंतचा हा सर्वात उत्कृष्ट सिनेमा असल्याचे अमेरिकेमध्ये बोलले जात आहे.