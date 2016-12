सिचुआन ऐवजी सियाचीन लिहिल्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांची ट्विटरवर फजिती

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आपल्या एका ट्विटमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. त्यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले की सियाचीन हा चीनचा भाग आहे आणि ट्विटरकरांनी त्यांच्यावर अक्षरशः धारेवर धरले.

झाले असे की त्यांना भेटण्यासाठी चीनवरुन एक शिष्टमंडळ आले. या शिष्टमंडळाचे प्रमुख ली झाँग हे सियाचीन प्रांतातील आहेत असे सिद्धरामय्या यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले. ली झाँग यांच्यासोबत पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले.

The chief minister of the Indian state of Karnataka can't seem to tell the difference between Sichuan and Siachen pic.twitter.com/lO0kO6jKkE

— omar r quraishi (@omar_quraishi) December 21, 2016