दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी गुरुवारी दुपारी गृहमंत्रालयाकडे राजीनामा दिला आहे.

राजीनाम्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

जंग यांचा कार्यकाळ संपण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी बाकी असताना त्यांनी राजीनामा दिला.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नजीब जंग यांच्यातील वाद नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत होते.

