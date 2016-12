‘जग्गा जासूस’चं पहिलं पोस्टर रिलीज

रणबीर कपूर आणि कतरिना कैफ यांच्या ‘जग्गा जासूस’ सिनेमाचं पहिलं पोस्टर रिलीज झालं आहे. पोस्टरमध्ये दोघे अतिशय विनोदी अंदाजात दिसत आहेत.

या पोस्टरमध्ये रणबीर आणि कतरिना शहामृगावर बसलेले असून त्यांच्या आजूबाजूला शहामृहांचं कळप दिसत आहे.

यूटीव्ही मोशन पिक्चरने ट्विटर हॅण्डलवर या सिनेमाचं पोस्टर शेअर केलं आहे. “अनेकदा पळ काढण्यासाठी शहामृगाची स्वारी हा सर्वात वेगवान मार्ग असू शकतो,” असं लिहिलं आहे.

Sometimes, the fastest getaway is an Ostrich! Enter the #WorldofJagga tomorrow! 🔍🌎 #JaggaJasoos #RanbirKapoor #KatrinaKaif pic.twitter.com/4BfTVXHHWX

— UTV Motion Pictures (@utvfilms) December 19, 2016