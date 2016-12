भारत वि. इंग्लंड, चेन्नई कसोटी :करुण नायरचं त्रिशतक, सेहवागकडून कौतुक

पदार्पणाच्या कसोटी मालिकेत नायरने इंग्लंडविरुद्ध धडाकेबाज नाबाद त्रिशतक झळकावलं आहे. नायरच्या दणदणीत त्रिशतकाच्या जोरावर भारताने पहिला डाव 7 बाद 759 धावांपर्यंत मजल मारून, डाव घोषित केला.



चेन्नई कसोटीच्या चौथ्या दिवसाचा खेळ गाजवला तो टीम इंडियाच्या करुण नायरनं. नायरनं 381 चेंडूत 32 चौकार आणि 4 षटकार ठोकून त्रिशतकाला गवसणी घातली.

करुण नायर हा आपल्या पहिल्याच कसोटी शतकाचं त्रिशतकाच रुपांतर करणारा आजवरचा तिसराच खेळाडू ठरला. याआधी गॅरी सोबर्स आणि बॉबी सिम्पसन यांनी असा पराक्रम गाजवला होता.

तसंच करुण नायर हा कसोटी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावणारा दुसराच भारतीय फलंदाज ठरला. याआधी वीरेंद्र सहवागनं कसोटी क्रिकेटमध्ये दोनवेळा त्रिशतक झळकावण्याचा पराक्रम गाजवला होता. त्यानंतर आता करुण नायरनं इंग्लंडविरुद्धच्या चेन्नई कसोटीत त्रिशतक साजरं केलंय.

नायरने त्याचं 185 चेंडूत शतक, 306 चेंडूत द्विशतक पूर्ण केलं.

दरम्यान भारताने कसोटी इतिहासात सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली आहे. भारताने स्वत:च्या 726 धावांचा विक्रम मोडला आहे.

दरम्यान, भारताचा पहिला त्रिशतकवीर वीरेंद्र सेहवागनेही करुण नायरचं कौतुक केलं.

Yay ! Welcome to the 300 club @karun126 .

It was very lonely here for the last 12 years 8 months.

Wish you the very best Karun.Maza aa gaya!

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 19, 2016