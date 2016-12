VIDEO: ‘कॉफी विथ करण’: कॉफी विथ अनुष्का शर्मा, कतरिना कैफ

‘कॉफी विथ करण’ हा कार्यक्रम सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. बी टाऊनच्या विविध कलाकारांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावत गप्पांची रंगत आणखीनच वाढवण्याचे सत्र सुरुच ठेवले आहे. करणच्या या धम्माल चॅट शो मध्ये लवकरच बॉलिवूडच्या दोन प्रसिद्ध अभिनेत्री हजेरी लावणार आहेत. त्या अभिनेत्री म्हणजे अनुष्का शर्मा आणि कतरिना कैफ. या दोन अभिनेत्रींच्या उपस्थितीत करण जोहरने या भागाचे चित्रिकरण पार पाडले असून स्टार वर्ल्ड वाहिनीच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटद्वारे या खास भागाच्या प्रसिद्धीसाठी एक व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात अनुष्का आणि कतरिना चांगल्याच कल्ला करताना दिसत आहेत.

Seems like @karanjohar is having a meltdown while these two ladies set the couch on fire with their camaradarie & antics! #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/dyiMuKTzzJ

— Star World (@StarWorldIndia) December 18, 2016