जयललिता आणि त्यांची मैत्रिण शशिकला यांच्यावर रामू बनवणार चित्रपट

बॉलीवूड दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा त्याच्या आगामी ‘सरकार ३’ या चित्रपटाच्या चित्रिकरणात व्यस्त आहे. पण, त्याच दरम्यान त्याने पुढच्या चित्रपटाचीही घोषणा केली आहे. रामू ‘शशिकला’ असे शीर्षक असलेला चित्रपट चित्रीत करणार आहे. चित्रपटाचा विषय आणि त्याचे शीर्षक पाहता काही दिवसांपूर्वीच निधन झालेल्या तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता आणि त्यांची जवळची मैत्रिण वीके शशिकला यांच्या मैत्रीवर हा चित्रपट आधारित असण्याची शक्यता आहे. मात्र, रामगोपाल वर्माच्या म्हणण्यानुसार या चित्रपटाची कथा ही काल्पनिक आहे.

रामगोपाल वर्माने ट्विट केलेय की, ‘शशिकला’ शीर्षक असलेल्या चित्रपटाचे नुकतेच रजिस्ट्रेशन केले. ही एका राजकीय नेत्याच्या प्रिय मैत्रिणीची कथा असून हा चित्रपट पूर्णपणे काल्पनिक असेल. जयललिता यांच्याविषयी आपल्या मनात आदर असल्याचे रामगोपाल वर्माने म्हटले आहे.

Just registered my new film title "Shashikala" it's the story of a very dearest closest friend of a politician and completely fictional

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 15, 2016