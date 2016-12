जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या पथकावर हल्ला केल्याची घटना आज (शनिवारी) दुपारच्या सुमारास घडली.

जम्मू काश्मीरमधील पुलावामा जिल्ह्यातील पम्पोर येथे दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला.

घटनेची विस्तृत माहिती आणखी समोर आलेली नाही.

लष्कराकडून सर्च ऑपरेशन सुरू आहे.

#UPDATE J&K: Terrorists fired at an army convoy in Pampore, Pulwama district; Search operation underway.

