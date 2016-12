मुंबईच्या झवेरी बाजारातील व्यापाऱ्यांवर ‘ईडी’चे छापे

मुंबईच्या झवेरी बाजार परिसरातील चार सराफा व्यापाऱ्यांच्या कार्यालयांवर सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) छापे टाकण्यात आले.

या व्यापाऱ्यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून खोटे व्यवहार दाखवून कोट्यावधींचा काळा पैसा पांढरा केल्याचा संशय आहे. ‘ईडी’कडून छापा टाकण्यात आलेल्या या सर्व कंपन्या बुलियन ट्रेडर्स ( धातुंचे व्यापारी) आहेत. ‘ईडी’ने शुक्रवारी रात्री ही कारवाई केली.

यानिमित्ताने झवेरी बाजारात काळा पैसा पांढरा करणारे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचेही उघडकीस आले असून ईडीने या सराफांची झाडाझडती सुरू केली आहे.

सध्या येथील एकूण सहा कंपन्यांचा ईडी तपास करत आहे. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या सराफा व्यापाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल ६९ कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार माहितीनुसार हे सर्व व्यवहार संशयास्पद आहेत. खोट्या कंपन्या तयार करून त्यांना सोने विकल्याचे या सराफा व्यापाऱ्यांकडून दाखविले जात होते. त्यानंतर या कंपन्यांकडून आलेला पैसा बँक खात्यांमध्ये जमा केला जात असे.

Mumbai: ED raided 4 bullion traders y'day on basis of suspicious transactions, they deposited Rs 69 Cr in old notes after #DeMonetisation

