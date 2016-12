VIDEO: ऑनलाईन ऑर्डर दिल्यानंतर अवघ्या १३ मिनिटांत डिलेवरी

अॅमेझॉनच्या प्राइम एअर ट्रायल सर्व्हिसने नुकताच युनायटेडमधील कॅम्ब्रिजशायर येथे एका ग्राहकाला केवळ १३ मिनिटांमध्ये वस्तू पोहचवली आहे.

ऑर्डर दिल्यापासून ती ऑर्डर ग्राहकाला मिळेपर्यंतचा एक व्हिडिओ अॅमेझॉनने चित्रीत केला आहे.

एक वरिष्ठ नागरिक आपल्या घरातून पॉपकॉर्न आणि अॅमेझॉनच्या स्ट्रीमिंग डिव्हाइसची ऑर्डर देतो. ऑर्डर प्रोसेस होऊन काही मिनिटातच हा ड्रोन ती ऑर्डर घेऊन ग्राहकाच्या अंगणात पोहचतो.

हा ड्रोन पूर्णतः ऑटोमेटेड आहे आणि ४०० फुट उंचावरुन उड्डाण करतो. या ड्रोनला जीपीएस प्रणाली आहे.

कॅम्ब्रिजशायर या भागात अॅमेझॉनचा ड्रोन टेस्टिंगचा कारखाना आहे.

First-ever #AmazonPrimeAir customer delivery is in the books. 13 min—click to delivery. Check out the video: https://t.co/Xl8HiQMA1S pic.twitter.com/5HGsmHvPlE

— Jeff Bezos (@JeffBezos) December 14, 2016