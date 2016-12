भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षपदी पुनम महाजन; अनुराग ठाकूरांची गच्छंती

नवी दिल्ली, ता. १६ : भारतीय जनता पाटीच्या युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी खा. पुनम महाजन यांची काल नियुक्ती करण्यात आली. यापूर्वी बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांच्याकडे ही जबाबदारी होती.

मात्र न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले व ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. त्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक अडचणी येऊ नयेत म्हणून खा. पुनम महाजन यांची या पदावर तडकाफडकी नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते.

भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या आदेशानुसार काल विविध नियुक्त्या करण्यात आल्याचे पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरूण सिंह यांनी प्रसिद्ध केले आहे. खा. पुनम महाजन या भाजपाचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्या कन्या असून त्यांची आक्रमक कार्यशैली युवकांना भाजपाकडे आकर्षित करू शकेल असा पक्षाचा कयास आहे.

दरम्यान राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर खा. पुनम महाजन उद्या, शनिवारी आपल्या सांताक्रूझ येथील कार्यालयात विविध कार्यकर्त्यांची भेट घेणार असल्याचे समजते.

Immensely grateful to Shri @narendramodi ji and Shri @AmitShah ji for entrusting me with the responsibility of the @BJYM. #BharatMataKiJai

— Poonam Mahajan (@poonam_mahajan) December 15, 2016