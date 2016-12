‘बेफिक्रे’ पाहण्यासाठी जाताना माझ्यातील देशप्रेम कसं जागेल? : ट्विंकल खन्ना

हिंदी चित्रपटसृष्टीतून काढता पाय घेतल्यानंतर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना चित्रपटांमध्ये सक्रिय नसली तरीही तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमुळे ती नेहमीच चर्चेत असते.

चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत लावणे सक्तीचे करण्याच्या निर्णयावर ट्विंकलने तिची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

‘माझ्या फोनमध्ये असेच डोकावत असताना मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दलची बातमी वाचली. ज्यात असेही म्हटले होते की राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ आता सर्वांनाच चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाच्या सुरुवातीला उभे रहावे लागणार’, असे ट्विंकलने तिच्या या सदरामध्ये लिहिले होते. ‘मी सुद्धा वाघा बॉर्डर येथे गेले होते. एवढ्या जमावामध्ये मी सुद्धा ‘जय हिंद’ आणि ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा केल्या होत्या. त्यावेळी पाकिस्तानमधूनही त्यांच्या देशाच्या घोषणा केल्या जात होत्या. पण, तिथे कोणाच्याही देशभक्तीमध्ये कशाचेही प्रमाण नव्हते. तिथे ज्याचा आवाज मोठा ते जिंकणार अशीच काहीशी भावना होती’, असे म्हणत देशभक्ती मोजण्यासाठी किंवा पारखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रमाण नसते या म्हणण्याकडे ट्विंकलने लक्ष वेधले.

‘बेफिक्रे’ हा चित्रपट पाहण्यासाठी जाताना माझ्यातील देशप्रेम कसं जागेल?, त्यातही अशा वेळी जेव्हा रणवीर त्याच्या भडक रंगाच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये पडद्यावर झळकणार आहे’, असे म्हणत ट्विंकल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दरम्यान, ट्विंकलच्या या ट्विटमुळे आण तिच्या सदरात मांडलेल्या विचारांमुळे सध्या विविध चर्चांना उधाण आले आहे. आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्रातच चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवणे बंधनकारक होते. मात्र, आता संपूर्ण देशभरातील चित्रपटगृहांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

चित्रपटाच्या पडद्यावर राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे राहायला हवे असा कोणताही कायदा वा नियम नाही. राष्ट्रसन्मानाची प्रतीके सांभाळावीत कशी, त्यांचा आदर कसा करावा हे स्पष्ट करणाऱ्या ‘प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर अ‍ॅक्ट १९७१’ या कायद्यात अशा कोणत्याही नियमाचा उल्लेख नाही. राष्ट्रगीत म्हणू पाहणाऱ्यास रोखण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र तो राष्ट्रचिन्हाचा, राष्ट्रगीताचा अपमान ठरतो आणि तो करणाऱ्यास तुरुंगवास घडू शकतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या समारंभात राष्ट्रगीत प्रत्यक्ष गायले जात असेल आणि उपस्थितांनी उभे राहून मानवंदना दिली नाही तर देखील तो राष्ट्रगीताचा अपमान ठरतो. परंतु हा नियम चित्रपटाच्या पडद्यावर अप्रत्यक्षपणे वाजविल्या जाणाऱ्या राष्ट्रगीतप्रसंगी लागू होत नाही. त्यामुळे चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे राहवे किंवा न राहवे याबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते.

Feeling patriotic when you've booked tickets for Befikre and are about to see Ranveer Singh in his red underwear? https://t.co/vEc933bESK pic.twitter.com/o1N47tYOOa

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) December 11, 2016