वरदा चक्रीवादळामुळे दोघे दगावले; चेन्नईत हाय अलर्ट

चेन्नईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वरदा चक्रीवादळ धडकले असून या वादळामुळे २ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले आहे.

आतापर्यंत किनारपट्टीवरील १६ हजार जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. लोकांनी वादळात घराबाहेर पडू नये असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. वादळात अडकलेल्यांच्या मदतीसाठी नौदल, वायूदल आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल तयार ठेवण्यात आले आहे.

वादळाचा वेग १२० ते १३० किलोमीटर प्रति तास असा असून चेन्नईत आज सहापर्यंत पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याचे हवामान खात्याने सांगितले आहे.

लवकरच हे वादळ आंध्रकडे सरकण्याची शक्यता असल्याचे या दोन्ही राज्यात अतिसतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नौदल आणि वायूदल सज्ज ठेवण्यात आले आहे. आज सकाळपासून या दोन्ही राज्यातील अनेक विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.

चेन्नईतील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना सुटी देण्यात आली आहे.

चक्रीवादळाने केलेल्या वाताहतीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. (सौजन्य : ट्विटर)

RT scoopwhoopnews: The impact of #CycloneVardah that’s causing havoc in Chennai. (Video that’s doing the rounds on… pic.twitter.com/Aa4fN40hK4

— Naman Kumar (@NamanKumar24) December 12, 2016