टीव्हीवर गाजलेली ‘श्री’ आणि ‘जान्हवी’ची लव्हस्टोरी आता अॅपवरही

अनुभवा श्री जान्हवीच्या प्रेमाचे हळवे नाजूक क्षण आता झी मराठी अॅपवर..! 'होणार सून मी या घरची' या मालिकेचे भाग आता पहा झी मराठी अॅपवर. बायोमध्ये जाऊन Download करा झी मराठी अॅप.

A photo posted by ZeeMarathi (@zeemarathiofficial) on Dec 10, 2016 at 6:30am PST