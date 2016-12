जयललितांनंतर शशिकलांकडे पक्षाचे नेतृत्त्व…एआयएडीएमकेच्या वरिष्ठ नेत्यांचा आग्रह

तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री आणि एआयएडीएमकेच्या दिवंगत नेत्या जयललिता यांच्यानंतर पक्षाचे नेतृत्त्व त्यांच्या विश्वासू सहकारी व्ही. के. शशिकला यांच्याकडे सोपवण्यात यावे, असा आग्रह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी धरला आहे. ]

पक्षानेच ही माहिती आज, शनिवारी दिली. दरम्यान, जयललिता यांच्या निधनानंतर लवकरच पक्षातील उच्चपद असलेल्या महासचिवांच्या नावाची घोषणा करण्यात येणार आहे.

जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकचे भवितव्य काय, पक्षांतर्गत वाद होतील का, जयललिता यांच्या विश्वासू शशिकला यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे जाणार का, असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चिले जात आहेत.

Senior functionaries of AIADMK urge Thirumathi Sasikala to lead the party on the path shown by Puratchi Thalaivi Amma.

