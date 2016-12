पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलकांवर पाकिस्तानी पोलिसांचा हल्ला

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी पोलीस आणि निमलष्करी दलाने शांती समितीच्या सदस्यांवर आणि आंदोलकांवर हल्ला केल्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. सात डिसेंबर रोजी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हाजिरा पूंच सेक्टरमधील टाटरी नोट येथील क्रॉसिंग पॉइंटवर शांती समितीचे सदस्य शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करीत होते त्यांच्यावर पोलिसांनी आणि निमलष्कराने लाठीहल्ला केला.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होणाऱ्या मानवी अधिकार उल्लंघनाच्या विरोधात ही निदर्शने केली जात होती. या भागात जिहादी कारवाया वाढल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्याविरोधात निदर्शने होत होती.

पोलिसांनी अचानकपणे सुरू केलेल्या लाठीहल्ल्यामध्ये अनेकजण जखमी झाले आहेत.

टाटरी नोट क्रॉसिंग पॉइंटकडे जाणाऱ्या आंदालकांना पोलिसांनी अडवले आणि त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला. या भागात हिज्ब उल मुजाहिदीन , द हरकत उल अन्सार, अल बद्र, लष्करे तैय्यबा आणि जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी गटांनी आपली प्रशिक्षणे शिबिरे लावली आहेत.

