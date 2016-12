‘ओके जानू’चा फर्स्ट लूक रिलीज

अभिनेता आदित्य रॉय कपूर आणि अभिनेत्री श्रद्धा कपूर यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका असणाऱ्या ‘ओके जानू’ या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आणि करण जोहरने त्यांच्या ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला आहे. हे पोस्टर सध्या अनेकांचेच लक्ष वेधत आहे.

अतिशय लक्षवेधी असणाऱ्या या पोस्टरच्या पार्श्वभागामध्ये मुंबईचे धुसर चित्रही दिसत आहे.

निर्माता म्हणून मणि रत्नम या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करत आहेत असेच म्हणावे लागेल. एश्वर्या राय बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांच्या रावन या चित्रपटानंतर ते थेट ‘ओके जानू’ या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. ‘ओके जानू’ हा चित्रपट ‘ओके कन्मनी’ या चित्रपटाचा अधिकृत रिमेक आहे असे म्हटले जात आहे. आजच्या तरुणाईची मानसिकता हाताळत एका सुरेख प्रेमकथेचे चित्रण या चित्रपटात करण्यात आले आहे अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. ‘ओके जानू’ या चित्रपटातून अभिनेता आदित्य रॉय कपूर आणि श्रद्धा कपूर यांची केमिस्ट्री पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पाहता येत आहे.

You have a date with unabashed and unapologetic LOVE on the 13th of Jan!! ADITYA ROY KAPUR and SHRADDHA KAPOOR IN #OkJaanu …. pic.twitter.com/fXnIoYb28Y

— Karan Johar (@karanjohar) December 9, 2016