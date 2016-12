अंदमान-निकोबार: बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू: अंदमान निकोबारचे राज्यपाल जगदीश मुखी

वादळी पावसाच्या तडाख्यात अडकलेल्या सुमारे ८५ जणांची कोस्ट गार्डने सुटका केली असल्याचे वृत्त आहे. तर, १२० जणांना दोन बोटींवर चढविण्यात आले असून त्यांना काही वेळातच सुखरुप ठिकाणी हलविण्यात येणार असल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेनी दिली आहे.

अंदमान निकोबारला वादळी पावसाने झोडपले असून हॅवलॉक या बेटावर सुमारे १,४०० पर्यटक अडकले आहे. यामध्ये राज्यातील ९१ पर्यटकांचा समावेश असल्याचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे.

पर्यटकांच्या सुटकेसाठी नौदलाचे पथक अंदमान निकोबारमध्ये पोहचले असून एकूण ६ जहाजांद्वारे त्यांची सुटका करण्यात येणार आहे. मात्र वादळी वा-यांमुळे नौदलाच्या जहाजांना इच्छित स्थळी पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत.

बेटावरील सर्व पर्यटक सुखरुप असून त्यांना वाचविण्याच्या कार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे नायब राज्यपाल जगदीश मुखी यांनी म्हटले आहे.

No loss of life&property.Tourists safe,asked them to stay in hotels due to bad weather-Jagdish Mukhi LG Andaman&Nicobar on Havelock tourists pic.twitter.com/IOFeiDoci5

