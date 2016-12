विजय मल्ल्याचेही ट्विटर अकाऊंट हॅक

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे ट्विटर अकाऊंट हॅक केल्याची घटना ताजी असतानाच आता भारतीय बँकांना हजारो कोटींचा गंडा घालून विदेशात पळून गेलेल्या विजय मल्ल्याचे ट्विटर अकाऊंटही हॅक करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. लिजियन नावाच्या एका हॅकर गटाने ट्विटर अकाऊंट हॅक केल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

हॅकरने ट्विटरवर आक्षेपार्ह ट्विट केले असून विजय मल्ल्याने आपल्याला ब्लॅकमेल करण्यात येत असल्याचा दावा केला आहे.

हॅकरने काही लिंक दिल्या असून त्यात मल्ल्याची संपत्ती, व्यवसाय, पासपोर्ट आदींची माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर हॅकरने दोन वैयक्तिक पत्ते आणि दोन फोन नंबरही ट्विट केले असून ते विजय मल्ल्याचे असल्याचा दावा केला आहे.

My account has been hacked by some one called Legion who are Tweeting now in my name. Simply ignore. Will fix this .

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) December 8, 2016