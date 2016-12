राणी मुखर्जीने शेअर केला तिच्या मुलीचा पहिला फोटो

अभिनेत्री राणी मुखर्जीचा तिच्या मुलीसोबतचा एक फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच चर्तेत आहे.

या फोटोसोबतच राणीने एक पत्रही लिहिले आहे.

ज्यामधअये तीने स्वत:चा आई होण्याचा प्रवासही वर्णनात्मकपणे लिहिला आहे.

त्यामुळे आनंद, उस्ताह, आशा अशा सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य करणारे हे पत्र फक्त कोणा एका आईसाठीच नाही तर सर्वच पाल्यांच्या पालकांसाठी असून प्रत्येकजण त्याच्याशी स्वत:ला जोडू शकतो.

Rani Mukerji Chopra writes a heartfelt note to her daughter Adira on the eve of her first birthday. pic.twitter.com/XNhf14DNdO

