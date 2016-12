पंतप्रधान मोदींनी सोनिया गांधींना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिर्घायुष्य व चांगल्या आरोग्याच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ट्विटरद्वारे त्यांनी सोनिया गांधींना त्यांच्या ७० व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

‘श्रीमती सोनिया गांधींना जन्मदिनाच्या शुभेच्छा.. ईश्वर त्यांना चांगले आरोग्य व दिर्घायुष्य दे..’, असे ट्विट त्यांनी केले आहे.

सोनिया गांधी यांचा जन्म ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाला होता.

Birthday wishes to Smt. Sonia Gandhi. May Almighty bless her with a long life filled with good health.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2016