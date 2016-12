लवकरच 500 रुपयांची नवी नोट: RBI

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आरआयबी लवकरच 500 रुपयांची नवी नोट चलनात आणणार आहे. आरबीआयने यासंदर्भात नोटिफिकेशन जारी केली आहे.

500 नव्या नोटांमध्ये इनसॅट लेटर नसेल. इनसॅट लेटरमध्ये नंबर पॅनल्च्या खाली वॉरट मार्क असलेलं इंग्लिश अक्षर. महात्मा गांधी नव्या सीरिजअंतर्गत या नोटा जारी केल्या जाणार आहेत. शिवाय या नोटांच्या मागे छपाईचं वर्ष म्हणजे 2016 छापलं जाईल. या नोटांवर आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी असेल.

नव्या 500 रुपयांच्या नोटांचं डिझाइन हे 8 नोव्हेंबर 2016 च्या नोटिफिकेशन अंतर्गत जारी केलेल्या नोटांसारख्याच असेल. आधीच्या आणि आताच्या नोटा कायदेशीररित्या चलनात राहतील, असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.

Issuance of ₹ 500 bank notes without inset letter, in the Mahatma Gandhi (New Series)https://t.co/oMdNQb4vP2

