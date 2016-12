‘या’ लढ्यातील सहभागी नागरिकांना सलाम- पंतप्रधान मोदी

नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ससंदेत स्पष्टीकरण द्यावे म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांनी संसदेतील कामकाज रोखून धरले आहे.

परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी गुरूवारी ट्विटरवरून नोटाबंदीबाबत आपली भूमिका मांडत नागरिकांना या निर्णयाचे समर्थन करण्याचे पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे.

भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि काळ्या पैशाविरोधात सुरू असलेल्या या लढ्यात सहभागी झालेल्या नागरिकांना मी सलाम करतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी, व्यापारी, कामगारांना सरकारच्या निर्णयामुळे खूप त्रास होत आहे.

परंतु लोकांना आता होणारा हा त्रास अल्प काळासाठी असेल पण भविष्यातील दीर्घ काळासाठी मोठा फायदेशीर ठरणार असल्याचा त्यांनी पुनरूच्चार केला.

I salute the people of India for wholeheartedly participating in this ongoing Yagna against corruption, terrorism & black money.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2016