मी लग्नानंतरही चित्रपटसृष्टीमध्ये काम करणे सुरुच ठेवणार: अनुष्का शर्मा

क्रिकेटविश्व आणि बॉलिवूडचे नाते दिवसेंदिवस अधिकच घनिष्ट होत चालले आहे. त्यामागचे कारण सर्वांनाच ठाऊक आहे.

काही दिवसांपूर्वीच क्रिकेटपटू युवराज सिंग आणि अभिनेत्री हेजल किच विवाहबंधनात अडकल्यानंतर अनेकांच्याच नजरा वळल्या आहेत अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांच्याकडे. भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार आणि क्रिकेट जगतातील एक नावाजलेला खेळाडू म्हणजे विराट कोहली. गेल्या कित्येक दिवसांपासून अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली एकमेकांना डेट करत आहेत.

काही दिवसांपासून विराट आणि अनुष्का विविध कार्यक्रमांनाही एकत्र हजेरी लावत आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या नात्याला लग्नाचे नाव कधी दिले जाणार यासंबंधीचेच प्रश्न चाहत्यांच्या मनात घर करत आहेत. याच प्रश्नांना पूर्णविराम देत अनुष्का शर्माने लग्नाविषयीची तिची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

लग्नाविषयी विचारले असता अनुष्का म्हणाली की, ‘कोणत्याही मुलीप्रमाणे आयुष्याच्या एका वळणावर मलासुद्धा लग्न करायचे आहे. पण, मला त्याची घाई नाहीये’.

२८ वर्षीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा सध्या तिच्या कारकिर्दीतील यशाच्या वाटेवर चालत आहे. त्यामुळे याला अनुसरुनच अनुष्का म्हणाली, ‘सध्यातरी मी लग्न करण्याच्या विचारात नाहीये. माझे लग्न होईल हे खरे, पण ते कधी हे मलाही माहित नाही. मी इतरांप्रमाणेच माझे आयुष्य जगत आहे. आयुष्याच्या आखणीमध्ये लग्नाचाही सहाजिकपणेच सहभाग आहे’.

This pics made my day too special

May I hope I will see @AnushkaSharma bhabhi on the 4th test in stadium too#Virushka #Kohli #Anushka pic.twitter.com/ny5dNeYg6S

— virat Kohli (@im_viratkohli18) December 6, 2016