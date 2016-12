VIDEO:काबिलचे ‘मै तेरे काबिल हू..’ गाणे प्रदर्शित

अभिनेता हृतिक रोशन आणि यामी गौतम यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका असणारा ‘काबील’ हा चित्रपट गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे.

अशा या बहुचर्चित चित्रपटातील पहिले गाणे नुकतेच प्रदर्शित झाले आहे.

हृतिक रोशनने त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन या गाण्याची लिंकही शेअर केली आहे.

‘काबिल हू..’ असे बोल असणाऱ्या या गाण्याविषयी ट्विटरवरही मोठ्या प्रमाणावर बोलले जात आहे. #KaabilHoon असा हॅशटॅगही ट्रेंडमध्ये आला आहे.

राकेश रोशन निर्मित आणि संजय गुप्ता दिग्दर्शित ‘काबिल’ हा चित्रपट २५ जानेवारी २०१७ ला प्रदर्शित होणार आहे. हृतिक आणि यामी गौतम व्यकिरिक्त या चित्रपटामध्ये अभिनेता रोनित आणि रोहित रॉय खलनायकी भूमिकेत झळकणार आहेत.

When love empowers you, you feel worthy of everything in the world. The #KaabilHoon video is here. https://t.co/jtsRkHQXDY

— Hrithik Roshan (@iHrithik) December 8, 2016