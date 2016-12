Exclusive Video : UP चा उपकर्णधार कुलदीप यादवची विशेष मुलाखत ; काय वाटतं नाशिकच्या खेळपट्टीबाबत जाणून घ्या

Tweet on Twitter

नाशिक : आज नाशिकमध्ये UP विरुद्ध बडोदा रणजी ट्रॉफीला सुरुवात झाली. सुरुवातीलाच UP चे आघाडीचे फलंदाज ढेपाळले त्यामुळे संघ बिकट अवस्थेत सापडला होता. मात्र उपकर्णधार कुलदीप यादव आणि सौरभ कुमार यांच्या दीड शतकीय पार्टनरशिपमुळे UP सामन्याची पकड मजबूत करत धावसंख्या साडेतीनशे पार केली.

नाशिकच्या जनतेने हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती दाखवून प्रोत्साहित केले. आम्हाला सर्वात जास्त नाशिकमधूनच प्रतिसाद मिळाला असल्याचे कुलदीप म्हणतो.

नाशिकचे ग्राउंड फलंदाजीसाठी उत्तम आहे. त्यामुळे धावसंख्या वाढण्यास मदत झाली असेही तो म्हणाला. रैना जरी कमी धावांवर बाद झाला तरी आमच्या दोघांच्या फलंदाजीने आम्ही सामन्यावर पकड मजबूत केली असल्याचे कुलदीप सांगतो.

कुलदीप यादवची संपूर्ण मुलाखत बघण्यासाठी येथे क्लिक करा :